機場麥當勞金鐘牌照事務處等10地方須再檢測　另4校同納強檢

新冠肺炎疫情持續，再有14個指明地方被納入強檢名單，當中10處因涉及早前3宗輸入個案，需要再次進行病毒檢測，其中涉及中環國際金融中心、金鐘運輸署香港牌照事務處，以及香港國際機場1號客運大樓等。政府今日(17日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求曾身處上述14個指明地方的人士，須於本周六(20日)或之前接受檢測。

屬再次檢測的10個指明地方，包括位於中環金融街8號國際金融中心1樓1015號舖Pret A Manger，任何曾在上周一(8日)下午1時至下午6時期間身處該店之人士，須在指定時間進行檢測；任何在上周一中午12時至下午3時期間，曾身處香港金鐘金鐘道95號統一中心3樓運輸署香港牌照事務處的人士，亦要接受檢測；位於大嶼山赤鱲角暢航路1號香港國際機場1號客運大樓7T102、8T005A 及8T005號舖的麥當勞，同樣納強檢名單。

任何在上周一上午8時至中午12時期間，曾乘搭任何由愉景廣場巴士總站開出，往東涌站巴士總站路線號碼DB01R巴士之人士，亦要檢測；任何在年10月29日下午5時至下午7時、10月29日下午11時至下午11時59分、10月30日凌晨0時至上午2時或11月8日下午2時至下午5時期間，曾身處香港中環中環3號碼頭或香港新界大嶼山愉景灣碼頭的人士，需再次接受檢測。

上周一中午12時至下午3時期間，任何人士曾身處香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心3樓306號舖鼎泰豐；上周一下午7時至下午11時期間，曾身處香港九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行東翼2樓潮庭；以及香港仔黃竹坑道108號黃竹坑遊樂場，均要進行病毒檢測。另外，任何在10月19日至11月9日期間，曾身處大嶼山愉景灣愉景灣國際學校及大嶼山愉景灣愉景灣國際學校幼稚園，超過2小時的人士，均需進行病毒檢測。

另外有4個指明地方同樣被納入強檢名單，均為爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的學校，相關學校或指明班級等人士，須進行檢測，該4校分別為深水埗海麗邨海麗商場1樓114號仁愛堂龐盧淑燕幼稚園；大嶼山東涌東涌海濱路12號藍天海岸地下K01號鋪太陽島幼稚園(東涌分校)；馬鞍山錦泰苑錦泰商場1樓OT KG01室崇真會美善幼稚園；以及11月5日至今日期間，於太古城太豐路5至7號德思齊加拿大國際學校就讀六年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師。