深水埗主教山配水庫零諮詢復修　團體轟活化如閉門造車

深水埗主教山配水庫古羅馬式建築，去年因險被清拆而聲名大噪，政府受壓下重新審視其歷史價值，最終今年初獲評一級歷史建築。當局聲言活化配水庫並於下月作有限度開放，近日靜悄悄加設玻璃上蓋、樓梯及人造草皮等設施。有保育人士直言，該配水庫由清拆至保留過程惹全城關注，但有關活化設計卻「零諮詢」就進行，批評當局閉門造車，慨嘆「(設計)忽視公眾意見及參與，就已經米已成炊」！

本報記者昨日到場視察該配水庫，只見工人們加緊趕工，出動多架挖泥車掘地鋪磚，不少原有的枯草被拔走，現場沙塵滾滾；至於配水庫早前被清拆工程打出的大洞，除了設玻璃上蓋，亦有玻璃欄杆圍封洞口範圍。

全民保育行動發言人袁智仁表示，曾於今年4月獲邀到深水埗區議會工作小組，討論配水庫的保育問題。當時水務署指未有具體活化方案，但驚訝事隔約半年後卻突然「變出」上蓋、圍欄及樓梯等活化設施，過程全無諮詢，無視公眾意見。他質疑主因保育主教山配水庫事件引來社會熱議，成為「高官民意工程」，呈現出長官意志。

袁直言主教山配水庫現已動土施工，形容目前「似地盤多過古蹟」，但政府仍未交代長遠保育方案及模式，例如日後會否與私人機構合作，或是納入活化歷史建築伙伴計劃亦全然不知，「日後水務署、發展局及古物諮詢委員會的角色都唔知，覺得佢哋呢方面猶如交白卷」。他建議當局將上述配水庫及附近逾60年歷史的石硤尾健康院等建築群，視為一個保育區作出整全規劃，勿再頭痛醫頭，腳痛醫腳。

袁又提到現場環境多是崎嶇山路，明顯欠缺行人路及交通等配套，質疑當局如何於下月就開放參觀，他對此感到不樂觀，舉例指屆時是否開放予遊人步行而至，或安排旅遊巴停泊、預期人流等資訊亦是未知之數，促請當局進一步交代活化進度，開放參觀等細節，同時須考慮相關安排會否影響當區居民，就配水庫活化發展從詳計議，以釋公眾疑慮。

深水埗主教山配水庫建於1904年，為九龍區現存第2個歷史最悠久的配水庫，內有仿羅馬土木工程方式建造的逾百條花崗岩石柱及紅磚拱頂。