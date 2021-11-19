酒店Staycation後感染腳疣　醫生籲勿赤腳共用毛巾

新冠肺炎疫情改變市民生活模式，並形成新常態。現時市民出入室內娛樂場所有限制，即使放長假，例如聖誕節、復活節等，亦受制於各國隔離措施，難以外遊。不少市民因此選擇進行戶外活動，亦有不少家長選擇到酒店「Staycation(宅度假)」，以讓小孩「放電」。但有醫生指，酒店浴室地板和房間地氈可能令人感染腳疣，相關個案近期急增近半，呼籲市民Staycation時要小心衞生，避免共用物品，例如毛巾等。

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，自疫情開始，多了市民因為感染皮膚病而求診，當中感染腳疣的個案更較疫情前急增約50%。他稱，曾接觸過一家人都患腳疣的病例，相關家長起初誤以爲腳疣是「雞眼」，未有多加理會，直至感染至手指間都出現疣才求醫。細查後發現該家庭每星期都會到酒店Staycation，他估計因為小朋友喜歡赤腳行走，而且容易「手多多」，令感染腳疣機會大增。

陳指，腳疣屬過濾性病毒，一般為一粒粒突出的硬塊，並呈黑色，若硬塊太大，更有機會令患者行路出現「拐拐下」的情況。他強調，腳疣具傳染性，有機會傳染至身體其他部位，並且傳染他人，甚至會愈長愈多，更有復發危機，故應患者應及早醫治。他更特別提醒家長，酒店畢竟屬公眾地方，容易有細菌及病毒，若么家長帶孩子到酒店度假時，應該穿拖鞋，避免赤腳行走。

除腳疣外，陳表示疫情期間亦多了市民因為曬傷而求診的個案，數量比疫情前增加30%，而且病人曬傷程度亦較嚴重，多數出現水泡，他估計因為市民進行行山等戶外活動時，忘記塗防曬霜所致。