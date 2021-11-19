大圍九巴疑行錯路撞翻釀1死12傷　車長涉危駕被捕

大圍發生奪命交通意外釀1死12傷，昨晚(18日)11時許，一輛載着10多名乘客、行走火炭駿景園至大圍顯徑的88K路線九巴，沿大圍大埔公路大圍段往九龍方向行駛，惟當駛至近成運路時懷疑失控，撞向往青沙公路分岔位橋底石壆後向左翻側，車廂內多名乘客猝不及防，頓時如滾地葫蘆，東歪西倒，被困巴士車廂內，乘客呼喊求救聲此起彼落。

警方及消防接報到場展開救援，救出所有被困乘客。意外中一名坐於上層左邊第2排的男乘客，慘被壓爆頭，當場死亡，10女1男乘客及巴士司機受傷，當中2名乘客傷勢嚴重，部分傷者被救出時，須用氧氣罩協助呼吸，傷者分別送往伊利沙伯醫院及威爾斯親王醫院救治。男死者2名男女親友接報趕抵現場證屍，獲悉噩耗後神情哀傷。

意外中的巴士車頭擋風玻璃及上層大部分玻璃碎裂，偈油漏出路面，消防員則持消防喉射水戒備，警方封鎖現場，以調查意外經過，並循巴士車速、車長駕駛態度及事發時路面情況，以了解意外原因。警員經調查後，懷疑車長行錯路致失事，涉事58歲車長涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。

意外發生後不久，一名姓梁的士司機剛巧駕車駛經現場，隨即落車救人及報警，他指跑至巴士車頭，見車長呆站於車頭位置，其後梁與另一名市民合力將車頭玻璃拉開，讓車上乘客自行離開車廂。

民政事務處指由於大圍成運路發生嚴重交通意外，沙田民政事務處已在威爾斯親王醫院住院主樓暨創傷中心地下大堂設立跨部門援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線為3505 1555。