東方日報A1：萬般皆下品　惟有谷針高

港府「外防輸入」政策屢次出現漏洞，但隨着聖誕、新年假期下月掩至，大量回港人潮勢令本港防疫工作進入外憂內患之境。港府防堵新冠病毒無力，卻急推全面「谷3針」計劃，在186萬優先組別人口自本月11日接種第3針計劃後第8天，昨已推出擴大第3針接種計劃，將接種資格擴大至所有已接種兩劑由內地研發的科興疫苗、並已屆6個月的市民，合資格人士下周二可上網預約，預料擴大群組的合資格人口再增近40萬人。有專家指冬天已至，長者接種率低仍是大患，擴展第3針接種計劃並未能解決最重要的問題。

截至昨日首階段接種第3針計劃僅有約6萬人參加，佔政府早前預料的186萬優先組別人口約3%，平均每日只有不足一萬人接種，反映市民對計劃並不踴躍。

不過，政府卻表示，第3針計劃運作暢順，在評估社區疫苗接種中心和新冠疫苗接種站的接種能力和服務需求後，政府決定擴大接種安排，讓更多符合資格的市民可以接種，加強保護力。所有已接種兩劑科興疫苗、且第二針是在6個月前接種的市民，即使不屬於優先群組，亦可由本月23日起預約和由當日接種第3針。凡已接種兩劑科興疫苗並已滿6個月的人士，接種時只須出示香港身份證明文件。

至於免疫力弱人士，例如癌症病人、器官移植病人、晚期愛滋病患者、需服藥壓制免疫系統的人士等；高風險人士，例如60歲或以上長者、醫護人員、長期病患者；以及工作環境有較高暴露風險和較易傳播新冠病毒的員工，例如參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作的人員，不論接種科興疫苗抑或是由德國及內地合作的復必泰疫苗，其接種第3劑疫苗的安排不變。免疫力弱人士接種第3劑應與第二劑相隔最少4星期，高風險人士則應相隔最少6個月。另外，政府提醒市民在預約前特別留意，接種新冠疫苗和其他疫苗，包括流感疫苗，接種時間應距離最少14天。

根據政府公布的條件，放寬接種第3針人士資格後，將有共165萬已接種科興疫苗的市民符合資格，而5月23日或之前接種，將於11月23日屆滿6個月的有39.7萬人。

至於首階段特定群組人士的接種情況，186萬人合資格人士中，其中92.5萬人為接種科興疫苗的長者，但截至昨日只有64,104人接種第3劑疫苗，其中36,650人接種復必泰疫苗，27,454人接種科興疫苗。

呼吸系統科專科醫生梁子超預料，無論接種哪種疫苗、甚麽年齡或體質，未來都需要打第3針。以色列、英國、新加坡等地的研究指出，雖然完成接種復必泰後6個月，接種者體內仍有抗體，但其保護力會大幅下降，所以多個國家都開始推展第3針接種。他認為，政府理應同步推展兩種疫苗的第3針接種，才可達致群體免疫的效果，應對即將到來的冬季流感高峰期，但強調提升長者接種率才是當務之急，推展第3針未能解決最重要的問題。

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