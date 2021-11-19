掃蕩旺角2賭檔　拘13男女兼發告票

旺角警區特別職務隊，根據線報及經深入調查後，昨日(18日)下午展開代號「蓄勢」 的反非法賭博行動，突擊搜查旺角豉油街21號及上海街455號共2個單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場及一個懷疑非法麻雀賭檔。

警方於豉油街21號一單位內，拘捕一名45歲姓黃本地男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外3名本地男子及一名本地女子(24至43歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們已獲准保釋候查，須於12月上旬報到。行動中，警方共檢獲2部釣魚機、3部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約2千港元賭款。

另外，警員亦於上海街455號一單位內，拘捕一名66歲姓陳本地女子，涉嫌「管理賭博場所」、「管有危險藥物」及「管有工具可作吸食毒品用途」；另外4名本地男子及3名本地女子(48至67歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），被警員發出定額罰款通知書，所有被捕男女已被扣查。

行動中，警員檢獲2張電動麻雀枱、4副麻雀、約750港元賭款、約5克懷疑冰毒及一批懷疑吸食毒品工具。犯罪份子所經營之非法賭場位於民居附近，其衛生情況非常惡劣，並對附近民居造成極大滋擾。警方會繼續進行相關的執法行動，打擊有關非法活動及提升區內治安。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款五百萬元及監禁七年，後者一經定罪最高可判罰款三萬元及監禁九個月。

另外，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款一百萬元及監禁七年。警方呼籲市民切勿以身試法。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，以協助有效控制疫情，警方亦將加大力度，打擊非法活動，同時減低社區傳播風險。

新冠肺炎疫情持續近2年，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。