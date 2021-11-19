你要知：點解蛇羹糯米飯會暖身？　中醫解構食蛇禁忌

正所謂「秋風起，三蛇肥」，踏入秋冬不少人會想到既滋補又暖在心頭的蛇羹。但到底為何食蛇會有暖身補身作用？哪些人不宜食用、蛇羹與糯米飯是否最佳配搭？註冊中醫師徐澤昌為大家拆解種種疑問！

徐指，蛇肉本身屬甘溫食物，加上蛇羹本身煮的時候，可能會用上花椒、八角或者雞肉一齊煲，故整碗蛇羹有一種保益和暖身的作用，「個人強壯咗，對某啲情況嘅虛弱狀態會得到改善作用。」徐續指，在中醫而言，食物有冇益視乎身體的需要，故食蛇羹其實沒有定義為有益或有害之分，而蛇肉本身是一種溫補食物，對一些虛寒體質，或者關節痛人士的確有好處，「蛇有袪風濕作用，佢會有走傳作用守經絡之風，有時風濕痹痛去到冬天時，就會出現疼痛現象，食蛇是有幫助。」

不過蛇羹也不是人人都適合食用。徐解釋指，蛇羹是比較溫的食物，故當體質屬溫熱或燥熱、長滿暗瘡、經常喉嚨乾痛、在晚上睡覺盜汗、睡眠質素欠佳人士就未必太適合食用。徐又提醒，食蛇羹時應避免跟煎炸或辛辣的食物一起食用，「打個比喻，可能你又食蛇，轉頭又食羊腩煲，兩樣加埋可能會令到身體熱邪太犀利，就會導致熱症，例如口舌生瘡、流鼻血或暗瘡等。」

有蛇羹的地方，就會有糯米飯出現，兩者是否絕配？徐表示，其實糯米飯有溫補脾胃作用，蛇羹亦是比較溫的食材，兩者在冬天一齊食用，的確能幫助到有暖身作用，但本身體質比較熱、患上感冒，或有積滯人士就不宜食用，「糯米飯難消化，蛇肉蛇羹都比較多脂肪同蛋白質，食咗有機會造成腸道不適。」若要解決問題，徐建議食用時可配搭蔬菜，可幫助消化和身體脾胃運化，亦能夠吸收到營養。