小蠔灣污水廠工人墮井1死3傷　勞工處將發出暫時停工通知書

大嶼山翔東路小蠔灣污水處理廠，昨日(18日)一名工人懷疑失足誤墮入井，並壓中在污水井內的3名工人，導致3男1女工人被困，其中一名姓王(46歲)女工不治，她與其中一名姓李(60歲)男傷者為夫婦關係。李男昨晚情況危殆，留醫瑪嘉烈醫院深切治療部。

勞工處發言人表示，處方高度關注昨日下午在大嶼山小蠔灣污水處理廠發生的一宗致命工作意外，意外中四名工人在污水井內受傷，其中一名女工在送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

勞工處發言人續指在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查，將會向有關承建商發出『暫時停工通知書』，停止其在該污水井內進行渠管維修工程工作，直至我們信納他們已採取措施消除有關危害，才可復工。勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

另外，渠務署發言人表示，昨日有5名承建商工人於小蠔灣污水處理廠進行渠管維修工程，約下午3時半，署方接報有工人被困於沙井內，同事即時報警求助。消防員隨後到場救出4名受傷工人，並送往醫院救治，1名傷者經搶救後不治。署方對事件深表難過，已派員到醫院了解情況，並向死者家屬致以深切慰問。署方會聯同承建商盡力向家屬提供適切協助。署方意外發生後已即時要求該承建商停止工作及進行安全檢查。署方一向非常注重工地安全，嚴格要求承建商遵守相關的安全指引。署方已責成有關承建商即時檢視現有的安全措施，在有需要時實施相應的改善措施。本署亦會全力配合勞工處調查事故成因。