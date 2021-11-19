粉嶺高球場2023年底收歸　黃偉綸：32公頃地悉數建逾萬公屋單位

政府將收回局部粉嶺高爾夫球場用地，用作房屋用途。發展局局長黃偉綸接受訪問時透露新進展，該幅32公頃用地，初步計劃興建超過1萬個單位，較原先建議多出1倍，且全數為公營房屋，不會有私樓，未來2、3個月將展開城規程序。

黃表示，早前曾指會在有關用地興建約4,600個單位，但現時急需公營房屋，因此將有關供應悉數投入興建公營房屋，預料要進行約1年時間訂立城規程序，有關用地將於2023年9月復歸政府。

政府2019年初宣布全盤接納土地供應專責小組的建議，包括將粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以東32公頃用地作房屋用途，當時指公私營房屋比例有機會是7比3。黃同時透露，最快明年第4季交代交椅洲人工島填海範圍與界線、主要基建和走線、土地用途分佈及融資方式，屆時會與社會一齊傾。

土木工程拓展署近日公布「香港島—大嶼山東北連接路」工程項目簡介披露，或於維港內臨時或永久填海，以建造在香港島的道路著陸點。黃稱，會否在維港填海要視乎連接路的走線，如果最終要填海，政府不只要說服公眾、亦要說服自己有關做法是有凌駕性公眾需要。他說，過往亦曾臨時填海，但成本會相對高；他強調不會違反《保護海港條例》，政府有責任符合法例要求。