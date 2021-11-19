休班男警涉超市偷$50雞翼鴨胸　獲准簽保守行為18個月

休班男警涉嫌於今年8月在香港仔中心一間超級市場內，偷竊約值50港元的雞翼及鴨胸，被控1項盜竊罪。案件今天(19日)在東區法院再訊，裁判官鄧少雄應控方要求，准被告以1,500港元簽保守行為18個月處理，被告另需支付堂費500港元。

報稱公務員的54歲被告陳兆輝，被控於2021年8月18日，在香港仔南寧街13號至23號香港仔中心1期地下百佳超級市場內，偷竊一盒雞翼及一盒鴨胸，而上述物品為屈臣氏集團（香港）有限公司的財產。

控辯雙方承認的案情指，被告在案發當日下午到涉案的百佳超市購物，他推着手推車，上面放著一個背囊。被告將一盒雞翼及一盒鴨胸放在背囊右邊，手推車上另有生菜、南瓜及洗頭水。閉路電視拍攝到被告曾在超市四處張望，被告將可摺疊購物袋放在兩盒食物上，然後走到自助收銀處為這兩盒食物以外的物品付款。超市職員見被告的行為可疑，便在出口處截查被告，確認被告沒有為全部貨物付款後，被告曾表示「我喺唔記得，唔喺有心唔畀錢」。

案件編號：ESCC2197/2021