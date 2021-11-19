只安排科興接種者打第3針　梁子超批評浪費接種中心資源

港府谷針工程一浪接一浪，昨（18日）公布擴大接種第3針新冠疫苗安排。呼吸系統專科醫生梁子超今（19日）在電台節目表示，現時毋須更改接種第3針疫苗後，才算符合完成疫苗接種標準，雖有數據顯示，當接種科興或復必泰疫苗達半年時間後，抗體數目和預防功效會下降，但擔心目前市民難以接受標準變更。他建議，當接種第3針的人數逐漸增加，才考慮調整標準。另外，梁批評，目前港府只安排接種科興超過半年的人士打第3針，但未有安排接種復必泰人士同時接種打針，批評其做法會浪費接種中心資源。

梁子超指出，接種第2劑疫苗後，須相隔6個月再接種第3針，其安全性及有效性都比提前接種更高。但他不排除若日後本港爆發第5波疫情，又或有證據證明接種首2劑疫苗後，抗體水平在3、4個月就有提早下降情況的話，就有需要研究是否應提前接種第3針。

他續指出，不明白爲何接種復必泰疫苗的市民，需要較遲時間才可安排接種第3針；又指每人接種時間不同，難以理解港府為何目前只先處理科興疫苗接種者，暫至當中或有未隔半年的人士就已預約接種，而相反復必泰接種者即使已屆打第3針的時期，但卻未有新接種安排。他認為政府須盡早安排，否則只會浪費疫苗接種中心的人手。