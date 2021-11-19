睇淡前景　FedEx關閉在港機組基地　學者憂削航運競爭力

國泰航空多名獲豁免檢疫的確診貨機機師釀播毒危機，港府及國泰急「補鑊」收緊檢疫，除規定逗留德國爆疫酒店的機組人員回港後檢疫21天，本周三(17日)起亦規定機組人員回港後首3天只能外出2小時。新措施令貨運成本上升，貨運集團美國聯邦快遞(FedEx)於前日宣布，因應香港檢疫安排，決定關閉香港的機組人員基地，並遷移有關機組人員。中大亞洲供應鏈及物流研究所所長張惠民今早(19日)在電台節目表示，事件反映FedEx不再看好香港發展前景，亦擔心FedEx或其他航空公司，會在與香港有競爭的城市增設航點。

張惠民表示，機組人員有人一旦染疫，所有密切接觸人士都要隔離檢疫21天，這會對航空公司於調配人手造成很大困擾，機組人員如在其他城市換班，亦會增加營運成本。他表示FedEx關閉香港基地後，即使可繼續維持本港業務，發展前景亦會大不如前。如FedEx或其他航空公司，在與香港有競爭的城市增設航點，將形成不能逆轉的影響。

張又提到，香港在的兩大主要競爭對手，包括新加坡和首爾，近期都採取與病毒共存策略，本港如果長遠維持清零政策及高規格檢疫要求，相信對航運業發展會有深遠影響。

香港工程師學會物流及運輸分部主席徐翰恩在同一節目亦表示，FedEx在香港的基地規模不算很大，相信即使關閉，對於實際貨運航班影響不會好大，但現有檢疫安排對其他航空公司會構成很大壓力，相信有關收緊防疫要求的安排對航班影響很快浮現，本港整體運輸力會減少。