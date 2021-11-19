物業代理收受下屬賄款　判囚4個月

美聯物業一名高級銷售經理涉嫌協助下屬促成兩宗物業交易，總成交價達逾5,230萬元，並事後收受下屬共11.8萬港元的賄款。被告早前承認兩項代理人接受利益罪，今天（19日）在九龍城裁判法院被判監4個月。雖然辯方稱被告為幫助同事而犯案，但暫委裁判官黃子豪指出，被告致使美聯物業須支付額外佣金，其動機不足以令法庭判處非監禁式刑罰。黃官在被告步入犯人檻後，表示同情被告，但即使有多不情願，亦只能依法律原則及案例判監，鼓勵被告服刑後重新起步。

辯方為被告鍾家強（54歲）求情時，指被告誤會下屬有經濟壓力，出於幫助對方的動機而犯案，雖然被告收取了共約15萬港元的主管佣金，及向下屬收取了共11.8萬港元的賄款，但如果被告自己完成兩宗物業交易，被告卻能夠收取共28萬港元的佣金，犯案反而減少了被告的得益。

暫委裁判官黃子豪判刑時，指出代理人接受利益的案件，法庭一般判處即時監禁，除非有特殊情況，雖然早前被告認罪後，法庭為他索取了社會服務令報告，惟被告動機仍不視為特殊情況，考慮到被告有良好背景，可能因案件而失去牌照，案件起訴亦有延遲，而被告亦已償還11.8萬元給美聯，遂最終判處監禁4個月。

被告鍾家強，美聯物業代理（商業）有限公司高級銷售經理，早前承認兩項代理人接受利益罪名。案情指，鍾為美聯物業尖沙咀一間分行主管，鍾於2016年12月吩咐下屬為他一名客戶物色商用物業，經鍾及其下屬高級客戶經理顧鎮輝推介，該客戶於2017年2月底以共逾5,230萬元購入兩個筲箕灣商用物業，而美聯物業就該兩宗物業成交，向顧及鍾分別支付銷售佣金約28萬元及主管佣金約15萬元。其後顧應鍾的要求，先後給予鍾兩筆款項，共11.8萬港元，作為鍾協助促成兩宗交易的報酬。

案件編號：KCCC2375/2021