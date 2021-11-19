地盤工虐打7歲智障女　判18個月感化令

有虐兒前科的地盤工人因虐打有智力問題的7歲女兒，被控一項對所看管兒童或少年人故意襲擊罪。他早前認罪，還押2周後，今天(19日)在東區法院被判18個月感化令，被告須按感化官指示居住、工作、參加社區活動，以及接受心理醫生和精神科治療。

本案31歲敖姓被告，被控於2021年8月2日，在其西環德輔道西的寓所內，故意襲擊其7歲女兒，其方式相當可能令她受到不必要的健康損害。控方指女童有一個8歲哥哥和一個3歲弟弟，被告曾經在2019年底干犯另一宗虐兒案而要簽保守行為18個月，當時被告承認曾對其長子使用暴力。

辯方求情指，被告的報告背景正面，他自小曾受家人體罰，對其管教方式有影響。加上家中3個小朋友之中，有兩個都要接受特殊照顧，對被告構成巨大壓力。上次被告獲簽保守行為期間，沒有堅持長期會見心理及精神科醫生，今次感化官建議被告要接受專業輔導，辯方明白是最後一次機會，希望裁判官依從建議判處感化令。裁判官鄧少雄坦言被告犯的罪行相當嚴重，但基於報告正面，決定依從建議判18個月感化令。

案件編號：ESCC1714/2021