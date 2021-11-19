「安心出行」被指玩殘年老長者　食環署今起派大使於4街市推廣

政府強迫市民出入政府處所須使用「安心出行」電話應用程式，當中包括食環署轄下公眾街市，令城中引來一片罵聲，被批評難為一眾老人家。未知是否想平息風波，食物環境衞生署今日(19日)起安排「安心出行」大使到轄下人流較多的公眾街市，向市民推廣及鼓勵使用「安心出行」流動應用程式，並為有需要人士提供技術協助，方便市民前往公眾街市購物。

市民現時進入食環署室內設施(包括其轄下公眾街市、小販市場及熟食市場)前，要先使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼，方可入內。由即日起至11月底，「安心出行」大使會到食環署轄下人流較多的公眾街市(包括北角渣華道街市、黃大仙大成街街市、九龍城土瓜灣街市、大埔墟街市等)，向市民推廣「安心出行」應用程式。他們亦會協助市民使用程式掃描場所二維碼，以及協助有需要人士填寫訪客登記表資料並加以核實。

食環署發言人表示希望借助『安心出行』大使在處理登記、講解及待人接物等方面的專長和經驗，協助市民早日習慣新安排。又指明白市民需時適應新安排，『安心出行』大使會積極為有需要人士提供協助，有助加快訪客流動速度；公眾街市也得以開放更多入口，方便市民到訪。