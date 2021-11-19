詹培忠父子涉上市買殼秘密協議　遭控詐騙及洗黑錢今提堂

廉政公署今日(19日)落案起訴3名人士，包括一間上市公司的時任主席及時任大股東，控告他們涉嫌在配售可換股票據以增加上市公司股本時隱瞞秘密「買殼」協議，串謀詐騙香港聯合交易所有限公司(聯交所)、該上市公司以及其董事會和股東，以及處理犯罪得益4,200萬港元。各被告獲准保釋。3人將於今午在沙田裁判法院應訊，以待案件稍後轉介區域法院答辯。

廉署早前接獲證券及期貨事務監察委員會(證監會)轉介的貪污投訴遂展開調查，及後落案起訴3名被告。被告為詹培忠，75歲，亞洲資源控股有限公司(亞洲資源)時任大股東；詹劍崙，52歲，亞洲資源時任主席；及與控罪中一名商人相關的被告王蓓麗，65歲。

詹培忠及詹劍崙同被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。王蓓麗被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。

案發時，亞洲資源於聯交所主板上市。詹培忠於2008年10月成為亞洲資源的大股東後，詹劍崙獲委任為公司的執行董事。詹劍崙並於2008年12月19日至2014年12月11日期間出任該公司董事會主席。

其中一項控罪指詹培忠、詹劍崙及上述商人涉嫌於2013年7月1日至2015年11月15日期間，一同串謀並與其他人串謀詐騙亞洲資源、其董事會及股東。另一項控罪指詹培忠、詹劍崙及上述商人涉嫌於2013年7月1日至2015年11月15日期間，一同串謀並與其他人串謀詐騙聯交所。

餘下控罪指王蓓麗及該商人涉嫌於2013年10月24日至2014年1月24日期間，知道或有合理理由相信某財產，即由亞洲資源發行、本金金額為4,200萬港元的可換股票據，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。聯交所及證監會在廉署調查案件期間提供全面協助。