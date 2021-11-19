政Whats噏：民主黨財困　安家費縮水

早前就是否參與立法會選舉而加劇內部嫌隙嘅民主黨(白鴿黨)，近日又再遇上棘手問題。有消息指白鴿黨陷財政困難，以目前收入接近零嘅狀況下，恐怕只能撐至2023年。雖然白鴿黨呻窮都唔係今時今日嘅事，之但係，今次財政危機就導致該黨有意縮減黨內在囚人士支援計劃，隨時會引發另一重內部矛盾。

話說白鴿黨3大收入來源，包括議員上繳、籌款晚會以及售賣獎券。由於該黨嘅議員數目銳減、疫情之下難以舉辦籌款晚會，出年能否以獎券形式籌款亦係未知之數，若果逆境未能扭轉，財政收入必日益枯竭，白鴿黨除研究增加收入嘅方案，亦會縮減秘書處嘅規模、研究削減不同項目嘅開支，而白鴿黨日前嘅中委會會議，就有中委提議縮減每月開支達6位數嘅黨內在囚人士支援計劃。

所謂黨內在囚人士支援計劃，其實係一種「安家費」，據講目前嘅受惠者有4人，分別係3位前議員胡志偉、尹兆堅、林卓廷，同埋前區議員趙家賢，白鴿黨會根據佢哋入獄前嘅薪酬，每月按比例，如三分一或四分一，向佢哋嘅家人提供經濟援助，整個計劃嘅支出大約每月十萬元。有白鴿黨成員承認，縮減支援金額勢必影響在囚嘅黨友，但有中委曾接觸相關在囚人士，指對方認為只要計好條數嘅話，亦願意共度時艱。

雖則話相關在囚黨友對縮減「安家費」無異議，之不過，白鴿黨內部就另有聲音話唔認同呢個做法，覺得在囚人士處境艱難，無論如何支援計劃不宜改動，除非白鴿黨真係頂唔順先至話縮減。

除「安家費」外，有關法律援助嘅開支，對白鴿黨而言實屬另一項更為沉重嘅財政壓力。據了解，白鴿黨嘅法律援助，係支援因白鴿黨工作而面對官司嘅法律開支，而舊年該黨花費於法律支援上嘅款項大約800萬，而且大部分案件尚未了結。儘管係一個財政黑洞，但白鴿黨方面話無意削減法律援助嘅開支喎。