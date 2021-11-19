男子涉酒吧「執屍」姦醉娃　女事主稱醒後被告說「妳好重」

1名年輕男子涉嫌趁其「朋友嘅朋友」酩酊大醉，帶她到一酒店房強姦。他否認一項強姦罪，案件今(19日)在高院開審。事主供稱，她酒醒後發現自己身處酒店房，被告向她說「妳好重，好辛苦先搬到你過嚟」。她直言起初根本不知道2人曾性交，直至後來被告主動提醒X服食事後避孕丸，她才驚悉事件，強調自己從沒同意與被告發生性行為。

21歲被告王錦鴻，被控於2019年7月17日，在油麻地登打士街寶亨大廈1樓百佳酒店609號房強姦X。被告在警誡下承認曾與X性交，並在她的體內射精，但指X是同意與他發生性行為。

現時是學生的X作供指，事發前一晚她應其女友人邀約，到尖沙咀嘉芙中心一間酒吧，連同被告一行3人飲酒談天掟飛鏢。X指，被告是她的女友人的朋友，2人素未謀面。期間她的女友人有事先離開，只剩她與被告繼續留在酒吧。

X坦言，沒有印象當日是何時及如何離開酒吧，她恢復意識時已經身在酒店，僅穿內衣褲躺在床上，被告則坐在旁邊。她當時估計「可能熱得滯自己除(衣物)，因為喺屋企都會咁」，於是趁着被告去廁所時穿回衣物。她其後問被告「呢度係邊度」、「點解我喺度」，被告說她飲醉，因不知她住處，怕她有危險，故帶她上酒店，又向她說「買咗早餐」。

X憶述，她回家沖涼時發覺下體「好乾、扯住扯住痛」，其後收到女友人訊息，說被告希望提醒X服食事後避孕丸，這時X才知道她曾與被告發生性行為。此外，庭上播放閉路電視片段，顯示X離開酒吧時步履不穩，需由被告攙扶。2人乘的士到案發酒店，抵埗後X曾攤在地上，被告遂與另一人「夾手夾腳」抬她入房。

案件編號：HCCC203/2020