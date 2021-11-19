高志活公開國殤之柱3D圖　任公眾打印拍照遍地開花

國殤之柱創作人、丹麥雕塑家高志活今日（19日）在網上發布國殤之柱的3D掃描圖，他表示是讓公眾自由取用，3D打印出國殤之柱，將雕塑副本放在各地中國大使館前拍照、議會或任何「可能及不可能的地方」，在城市四周遍地開花。

高志活將國殤之柱的3D掃描圖在網上公開，他呼籲公眾可以3D打印國殤之柱，並將雕塑放在所有「可能和不可能的地方」拍照，包括各地中國大使館前、各地議會、香港的山頭，甚至在珠穆朗瑪峰上。高志活又指，可以在大學、工作場所或城市四周放置國殤之柱副本，遍地開花。又稱公眾可運用想像力，但同時提醒參加者小心，因為這並不是「無害的藝術」。

高志活指出，國殤之柱將被移除，但數以千計的國殤之柱雕塑副本在全球遍地開花，令六四事件的記憶不會被消滅。

港大上月初要求支聯會移走校內國殤之柱，但限期屆滿逾一個月仍豎立在香港大學校園內。高志活早前表示，有意將國殤之柱移離香港，但促請香港和丹麥當局達成協議，確保他和團隊不會因拆除和移動國殤之柱，而被控違反《港區國安法》，並希望港大提供協助，但高志活指，至今他仍未獲港大回覆，故無法將國殤之柱運回丹麥。