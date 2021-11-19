政府擬削整筆撥款1%　164社福機構將減少2億元資助

面對財赤挑戰，政府於今年初曾表示，會通過節流加強公共財政紀律，在不影響民生開支的前提下，所有政策局及部門須壓縮本身的開支，目標是在2022/23年度把經常開支撥款減少1%，預計可節省約39億港元。據悉，政府向社福機構發放的整筆過撥款會因而削減1%，料於下個財政年度實施，將有164間正接受津助的機構受影響，金額料達2億港元。

據了解，香港社會服務聯會（社聯）曾向政府致函，反映減整筆撥款開支對社福機構的困難。社聯於信中指，福利服務主要通過人員提供，例如護理員在院舍24小時照顧長者和殘疾人士、社工人員不分晝夜輔導受家暴困難的家庭等，因此社會福利資助制度中，設有標準人手編制，提供最基本的人手所需。

儘管整筆撥款制度容許受資助機構按需要調節編制的彈性，但機構不可能偏離編制中最基本的需要，甚至要壓縮資源，在人力市場競爭必需的輔助醫療專業人員。因此，任何削弱員工薪酬的撥款，將直接影響福利服務的提供。

社聯要求政府在推行部門節約措施時，豁免社會福利資助，尤其是福利服務編制人員薪酬撥款的部分，使受資助機構為老弱傷殘所提供的服務不受影響，又期望措施只是過渡性，在2至3年後檢討恢復原來撥款水平，避免撥款的基數長遠受到影響。

社會工作者總工會外務副會長張志偉表示，一筆過撥款下容許機構保留未動用的津助作為儲備，以應付日後開支，若有關措施只維持一年，相信影響不大，惟他擔心，在2000至2003年的3個財政年度，政府要推行資源增值計劃，永久性削減3%開支，故促請當局釐清有關措施是一次性抑或是恒常化。

20至21年度共有164間社福機構接受整筆撥款津助，涉及總資助金額約200億港元，削減1%開支即減少約2億港元資助。而整筆過撥款現行制度以中薪點作撥款基準，一直被批評令不少機構缺乏安全感，於財務管理上變得極保守，早於2018至2019年度，已有31間社福機構須將超額儲備歸還政府，金額高達3,375萬港元，至2020至2021年度，總儲備更進一步漲至44.7億港元，儲備約佔資助額的20%。