近60%受訪者認為強積金無退休保障　57%撐全民退保

本港退休保障制度一直為人詬病，即使港府已推出取消強積金對沖機制的方案，但最快落實仍有待2025年，香港民意研究所今日(19日)公布最新調查顯示，至少近60%受訪者認為現時的強積金制度不能夠為市民提供基本退休保障，亦有逾40%人反對將退休後可一筆過領取的強積金，轉為每月領取的年金。

香港民意研究所於上周五至昨日(12至18日)期間，就「強積金及全民退休保障」調查，成功訪問了5,442名港人。有近60%受訪者認為，現時的強積金制度不能夠為市民提供基本退休保障，當中有42%人認為，現時的強積金制度「不太能」提供基本退休保障，亦有17%人更指「完全不能」提供基本退休保障。

對於取消強積金對沖機制，則有65%受訪者認為有改善，當中24%認同會有「大幅改善」；41%則指會有「輕微改善」。至於退休後一筆過領取的強積金，轉為每月領取的年金，有23%受訪者對此表示支持、43%反對。全民退休保障方面，有57%人表示支持、13%反對，但仍有18%維持中立。