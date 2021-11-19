荃灣5雜貨店涉非法出售大閘蟹　食環署銷毀45公斤

食物環境衞生署昨日(18日)於荃灣採取突擊行動，巡查二陂坊一帶的雜貨店，打擊非法銷售大閘蟹。行動期間，食環署發現5間雜貨店未獲准許售賣限制出售的大閘蟹，涉嫌違反《食物業規例》，已向該相關雜貨店負責人展開檢控程序。此外，食環署在該5個處所共檢獲約45公斤沒有有效衞生證明書的大閘蟹，並已銷毀。署方會繼續密切監察情況及採取嚴厲執法行動。

食環署提醒業界，切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹，消費者亦應光顧信譽良好及領有食環署簽發的介貝類水產動物(大閘蟹)售賣許可證或相關書面准許的商戶。根據《食物安全條例》，任何人如無合理辯解而沒有遵從備存食物進出紀錄的規定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1萬港元及監禁3個月。

另外，根據《食物業規例》，任何人無牌經營食物業或未獲准許售賣限制出售的食物，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。根據《公眾衞生及市政條例》，所有在香港出售的食物，不論本地生產或進口，必須適宜供人食用，違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。