養和東區醫療中心李樹芳樓擬改作醫院　最終有望增約160張床位

筲箕灣養和東區醫療中心李樹芳樓擬改建作醫院用途。養和醫療集團日前為此向城市規劃委員會作改劃申請，上述醫療服務大樓日後有望與附近將於2022年落成的另一座養和醫院「合體」，料最終增加最多約160張床位，應對新冠肺炎疫情下病床短缺的問題。

養和東區醫療中心李樹芳樓位於筲箕灣阿公岩村道5號，目前集合臨床醫療及支援部門，為病人提供臨床和門診服務，包括診斷，健康檢查，長者醫健、營養部和足病診療服務。而李樹芳樓對面的阿公岩村道3號地盤，目前正興建為養和東區醫療中心曹延棨院。此地盤於2016年已獲城規會批准發展為醫院，將成為1座提供24小時門診，住院床位和香港首個質子療法專科癌症治療的醫療中心。

由於養和亦於2018年獲城規會批准興建1條橫跨東旺道的行人天橋，連接養和東區醫療中心的李樹芳樓和曹延聚院。故日後李樹芳樓及曹延棨院2幢大樓將合組而成新養和東區醫療中心。

是次改劃申請料能增加最多160張床位和其他醫療配套設施，以應對疫情的病床短缺問題；同時有助滿足對癌症治療、門診及住院治療上不成比例的需求。