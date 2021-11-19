太子佐敦及灣仔設「雅居」過渡屋　提供65個房間　上限3人入住　　

「雅居」項目有單人房、雙人房及三人房等選擇。

聖雅各福群會推出酒店賓館過渡性社會房屋項目「雅居」，項目由今日(19日)起接受申請，將提供65個酒店房間。以上房間分布於太子、佐敦及灣仔等地，並設有單人房、雙人房及三人房，面積介乎約80呎至190呎。

聖雅各福群會指出，為居於不適切居所的基層人士提供過渡房服務，以改善其居住環境和紓緩經濟壓力，同時提供社區支援包括就業支援及建立社區網絡等。項目的每間房間設有獨立洗手間、浴室、衣櫃、雪櫃、電視機及免費WiFi等。由於房間内不能進行煮食，例如酒店會另設公共煮食空間予入住租客使用，服務亦會按住戶的經濟需要提供食物支援和補貼，如免費新鮮食物、糧食包、食物券等。房間租金爲每月2,515至5,330港元，水電煤費用爲每月定額250至750港元不等。

總幹事李玉芝指出，該會在運輸及房屋局推動下，首度營運酒店賓館過渡性社會房屋項目，是次項目的房間位於巿區，交通便利，並提供基本傢俱及電器，為住戶省卻了一定的開支和時間。家庭申請人須已輪候公屋達3年或以上，或有迫切住屋需要。相關申請將經該會社工評估及審批，額滿即止。