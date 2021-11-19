警員認違防疫例開派對房　獲准保釋候判

警方今年4月6日巡查觀塘區工廈，發現有派對房間違規舉辦活動，以違反防疫規例為由將其負責人拘捕，後揭發該負責人任職警員。他現被控違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》之關閉令、及容許受禁群組聚集2罪，今天（19日）於觀塘裁判法院認罪，獲裁判官批准繼續保釋至12月10日判刑，期間索取感化及社會服務令報告。

控罪指任警員的被告廖智雄（26歲），於今年4月6日在觀塘道官塘工業中心1期某單位，作為上址表列處所的管理人，無合理辯解而沒有遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》的公告指示，即須關閉該處所14天。他另被控作為控制或營運該聚集地方的人，明知而容許上址的受禁群組聚集進行。

案情指，當日下午約 3 時，涉案單位內傳出音樂及麻雀聲，其後被告及另一名男子走出單位，警員隨即上前將他們截停。警方其後進入單位調查，發現有4名男子在場，其中兩人在唱卡拉OK和彈結他。警方拘捕被告，及向其餘5 人發告票。被告在警誡下稱單位由他母親擁有，當日並無營業，他只是與中學同學到場清垃圾。惟他後來到警署作錄影會面時，就改稱當日是中學同學聚會，但稱不記得或不願透露同學名字。

警方翻查閉路電視片段後，發現當日下午，5名涉案男子到達涉案工廈後，被告才到場。經進一步調查，警方取得2份由被告簽署的合約，發現被告以28萬港元購下派對房間的特許經營權，並將8萬港元轉帳給一名地產經紀。惟被告在會面錄影中解釋，因他母親教育程度低，故由他代為簽約，並借錢給母親購買特許經營權。

案件編號：KTCC 1556/2021