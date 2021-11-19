內蒙古毒包裹險釀播毒危機　收件人及物流人員檢測證無中招

東網早前報道，內地雙十一購物節爆出多宗「病毒包裹」事件，其中內蒙古呼和浩特市的恒常檢測發現，1份寄往相關地區的包裹包裝驗出新冠病毒，並已運抵香港送到收件人府上，恐釀播毒危機。衞生署今日(19日)證實，收件人及曾接觸該包裹的物流人員均已完成新冠病毒檢測，結果為無感染。據了解，合共有7人完成檢測，其中6人為物流人員。

該包裹本月7日從蒙古寄出，期間曾逗留在1個本地物流貨倉，上周六(13日)送抵收件人地址。收件人簽收後隨即棄置包裝及清洗包裹裏的衣物。審慎起見，衞生署已安排收件人及有機會接觸此包裹的人員接受檢測，又建議貨倉營運者注意恒常環境消毒，至於署方採集的環境樣本則無驗出病毒。

衞生署早前表示，一般而言，在非冷凍的環境下新冠病毒存活不超過數天，因此該包裝到港後帶有具傳染性的活病毒的機會較低。該署呼籲市民處理一般外購貨品，尤其是由外地運到香港的物件時，須時刻保持個人和環境衞生，經常保持雙手清潔。接觸貨品後要清洗及消毒雙手，特別是在進食前及觸摸口、鼻或眼之前。