咬甩趙家賢耳朵被告自辯　稱「斷片」全無印象

五旬無業漢涉於太古城商場外持刀傷人、並咬甩前區議員趙家賢耳朵之案件今日（19日）於高院續審，被告陳真作供自辯，指案發前喝了約2杯中國白酒和3罐啤酒，途經商場時因叫口號問題與人爭執，被人追罵及拉住，更遭人襲擊。他以手格擋後「腦袋一片空白」，醒來時已被警方鎖上手銬，完全不知自己曾打人，強調自己沒有意圖傷人。

現年51歲的被告陳真，否認3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪。控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，有意圖使男子溫浩倫、溫的妻子梁碧琪及前區議員趙家賢身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他們。控罪又指陳於同日同地襲擊梁碧琪堂姐梁瑩瑩。

被告稱，他約於2011年起因失眠而經常喝酒，翌年起有看精神科醫生及服藥。陳知道案發期間有反修例運動，對示威者並不反感，但不明白為何要造成混亂，認為堵路等事應到市政府或廣場進行。案發當日下午，他喝了2杯多中國白酒，他估計份量約7両，晚餐時又喝了約3罐啤酒。其後妻子有朋友到訪，妻子叫他洗澡沖走酒氣，他便往康怡花園的會所洗澡焗桑拿。

被告表示他在返家途中，聽到不少人高叫「光復香港」之類的說話，他便邊走邊隨口叫了一句「光復台灣」，有人從後向他大叫：「你嗌乜嘢？」，及說：「呢度係香港，你大陸仔返大陸。」等說話。他並無理會，不過有2名女子從後追住他叫罵，他感到有人拉住他右上臂，另有一名男子衝出來打他。他稱當時感到很害怕和緊張，並舉起左手格擋，但腦袋一片空白。到再醒來時頭很痛，且已被鎖上手銬。警方其後指他傷人，但他毫無印象。到後來妻子拿手機給他看，他才知自己曾打人。

被告表示他每天都會孭背包上街，背包內有生果刀，是因他喜愛行山，行山前會買生果吃，生果刀是用來批皮。他因懶收拾，所以生果刀一直放在背包內。他又解釋當日他焗桑拿後大量出汗，背部「黐立立」，故回家時把背包孭在前方，並因疲倦而把雙手搭在背包前方。陳強調自己並沒任何意圖要傷害涉事4名事主。

案件編號：HCCC 204/2020