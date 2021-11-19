跨部門高鐵西九站反恐演習　鄧炳強蕭澤頤到場觀摩

香港海關聯同懲教署、消防處、政府飛行服務隊、警務處及入境事務處，今日(19日)於廣深港高鐵西九龍站進行代號「虎速」的跨部門反恐演習。政府化驗所專家及港鐵亦有有參與，保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤等官員亦到場觀摩。

跨部門反恐專責組高級警司梁偉基表示，今年七一的孤狼式恐襲，和警方破獲的「光城者」炸彈襲擊圖謀，印證了香港社會秩序雖然大致重回正軌，但依然有少數極端分子死心不息，將暴力行為地下化和隱蔽化，再借機在一些象徵性日子行動。希望透過演習，向公眾帶出「見而即報」的反恐信息。根據外國經驗，社區人士的提前通知，往往能阻止悲劇發生。當局希望透過演習等不同渠道，做到「全民反恐」，確保香港社會安全。

梁偉基指出，演習選擇在高鐵西九龍站舉行，原因是該處為重要公共運輸設施和關口。據過往經驗該類設施，往往都是極端分子的潛在目標，剛巧高鐵站因疫情暫停運作，所以被利用做反恐演習場地。

梁偉基又稱，現時香港恐襲威脅級別維持中度，即沒有具體情報顯示香港將會受襲，但仍有遇襲的可能，跨部門反恐專責組將會持續評估本地和國際形勢，以減低風險，並會特別關注未來的立法會選舉及特首選舉，目前當局正作威脅評估，將視乎資料情報調派適當人手，以確保選舉順利進行。