入境處一連4日反黑工　拘19人包括5名假難民

入境處本周一至周四(15至18日)在全港各區展開2項反非法勞工行動，分別搜查了各19個地點，共拘捕19人，包括13名懷疑非法勞工，當中有5名假難民。據了解，涉事的假難民中，有4人為巴基斯坦籍、1人印度籍，他們年齡介乎28至52歲；另有6名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

入境處特遣隊人員在「曙光行動」中，搜查了停車場、工業大廈、裝修中單位、住宅大廈、零售店舖、餐廳、菜檔及貨倉，共拘捕3男8女懷疑非法勞工，年齡介乎35至58歲。當中3男1女持有不允許僱傭工作的擔保書(俗稱「行街紙」)。另外，1名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。而涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為2男1女，年齡介乎44至73歲。

另外，入境處亦與警務處執行「冠軍行動」，於葵涌及青衣區搜查了19個目標地點，包括停車場、按摩店、餐廳、住宅大廈及貨倉，共拘捕2名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為2名男子，年齡分別為28及33歲。2名男子均持「行街紙」。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為3名男子，年齡介乎25至49歲。當中1名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主已交由入境處跟進。

任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。