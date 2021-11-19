長者難用安心出行　食環署街市商販生意大跌最高一半

因應新冠肺炎疫情關係，港府近日進一步收緊防疫措施，要求市民進入政府設施前必須使用「安心出行」手機應用程式，企圖為通關作準備。雖然長者及兒童等部分人士可獲豁免，但仍有不少長者因不諳使用「安心出行」，或不識字難以「填紙仔」，而選擇轉到食環署以外的街市等地方購物，令日常生活受影響。有團體及議員今日(19日)召開記者會，指食環署轄下的街市商販因新措施引入令他們生意大跌，首2周已下降30%至50%。他們建議，當局應為長者提供個人實體安心出行二維碼，方便持有人憑專屬編碼到政府場所拍卡掃描以作紀錄。

全港公共街市販商大聯盟今日舉行記者會，表示政府在引入新的防疫措施後僅僅2周，生意已大幅下跌30%至50%，有部分商戶的生意額甚至未能應付當天的基本開支；加上街市以售賣鮮貨為主，存放期短，部分貨物更只能棄置，損失慘重，期望當局可改善安心出行，以便利市民出入街市，保障全港食環署街市商販的生計。

為解決長者的「數碼鴻溝」問題，改善「安心出行」，有議員建議當局應為長者提供個人實體安心出行二維碼，而實體版的安心出行可以為每一名長者配發1個專屬二維碼，持有人憑專屬編碼到政府場所拍卡掃描，即可作為紀錄；而當局亦可以利用現有的長生津或長者卡的聯絡人資料，主動向每名長者寄發實體「安心出行」二維碼。

有議員則表示月初已向公務員事務局局長聶德權及創新及科技局提出有關建議，惟局方僅表示會研究，至今仍未收到有關當局回覆。