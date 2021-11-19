政Whats噏：離開政府身兼多職　黎穎瑜申報多兩份工

民政事務局長前政治助理黎穎瑜自今年1月辭職後，並無樂得清閒。繼4月向港府申報3份工作後，黎穎瑜即將肩2項新職務，包括由下周一(22日)起，為1間教育顧問公司出任執行董事，同埋由下月1日開始，擔任報章雜誌嘅專欄作家。有關委員會已批准全部2項申請，但就特別提醒黎喺參與相關工作時，不應表達任何與擔任政治助理相關而可能會令政府尷尬嘅內容。

政府喺舊年12月16日安排一眾副局長同政治助理，宣誓擁護《基本法》同效忠特區。之不過，黎穎瑜宣誓後約1個月，就以家庭理由請辭，對於被質疑係「跳船」，黎就解釋喺要同新加坡籍丈夫到新加坡一齊照顧囝囝。

早前黎已經擔任3項工作，包括喺港台第二台擔任節目主持人；喺音樂兒童基金會擔任「項目顧問」；同埋喺「中華國術總會」擔任共同作者和編輯，相信黎都好快適應左當地生活，仲可以身兼幾職添！

另外，香港美國商會選出2022年新一屆領導層，董事會主席係何祖彥、副主席係趙富年，新領導層將於明年春季履新，同埋會積物色新會長人選，以接替早前提出請辭嘅現任會長早泰娜，據悉早泰娜因不滿港府嘅防疫限制而辭職。