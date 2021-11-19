退休男警涉11度強姦家傭　事主因姦成孕　宗教原因誕下嬰兒

年近七旬的退休男警涉嫌在2019年間在家中11次強姦外傭，並發訊息要求外傭停止檢控。退休男警被控1項非禮、11項強姦及1項作出傾向並妨礙司法公正的行為，案件今天（19日）在沙田法院首次提堂，被告暫毋須答辯，並准以2萬港元保釋。裁判官將案件押後至12月28日到東區法院進行交付程序，預計屆時會將案轉介至高等法院審理。

69歲被告陳民，報稱退休人士。他被控1項非禮、11項強姦及1項作出傾向並妨礙司法公正的行為，指他涉嫌於2018年12月某日，在馬鞍山烏溪沙村寓所廚房內猥褻侵犯女子X；在2019年1月至11月29日期間，涉嫌於馬鞍山烏溪沙村寓所廚房、X的房間、及馬鞍山利安邨利榮樓寓所內X的房間11次強姦X；他另涉嫌於2019年12月25日至2020年2月10日期間，向X發送電話訊息，從而煽動和誘使X停止對你的刑事訴訟。

控方不反對被告保釋，但要求新增保釋條件，包括保釋金由3000港元增至2萬港元、不得離開香港、交出所有旅遊證件、居住在報稱地址、每周到警署報到一次、不得接觸控方證人，包括女子X及相關的僱傭中介人。庭上透露，女事主X因宗教原因已誕下嬰兒，現時已離港，不過願意回港作供。

案件編號：STCC3363/2021