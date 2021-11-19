房署測量師偕夫騙租津罪成　妻上訴得直夫維持原判

房屋署女產業測量師在申請政府租屋津貼時，隱瞞其在私人公司工作的丈夫已獲得僱主發放房屋津貼，在17年內詐騙政府合共逾480萬港元租津。夫婦二人經審訊後，於區域法院被裁定一項欺詐罪罪成，女方被判監禁22個月，男方被判囚25個月。夫婦不服定罪提出上訴，上訴庭今（19日）頒判詞，同意夫婦間未必知悉各自的財政狀況，裁定涉案妻子上訴得直，但認為丈夫是清楚政府對雙重福利的定義，駁回他的上訴，下令他即時還押服畢餘下刑期。

60歲女上訴人黃淑珍與58歲男上訴人陸棟才在1994年結婚。黃於1980年加入政府，至1993年成為房屋署產業測量師，於去年7月退休。陸則於1997加入一間電腦系統公司，近年離職，他離職時職級為部門經理。原審法官裁決時指，2人結婚20多年，難以相信黃不知丈夫有領取房津。另外，原審法官不接納陸在受查期間聲稱，僱主發放給他的是現金津貼、而不是房津的說法，裁定他是知道自己有領取房津，但仍在妻子的申請書上作出不實聲明。

上訴庭指出，在當今社會，無論夫妻二人的關係多好，在財政方面卻未必一定完全互相公開，而且原因也不難想像，例如是有一方希望保持財政獨立。就本案而言，男上訴人一方面知道公務員不能受惠於雙重福利，但又希望增加家庭收入，所以不如實向妻子透露這收入的性質，是一個既明顯又合理的可能。原審法官必須解釋何以排除這個可能性，但原審法官卻未見有在這方面着墨。上訴庭認為，原審法官就女上訴人的定罪分析上確實是有欠穩妥，因此裁定她上訴得直。

至於男上訴人方面，上訴庭指出，只要他知道相關津貼會被政府視為雙重福利，他作出聲明的行為就屬於不誠實。而從他的警誡會面中，可見他知道政府對房津的廣闊定義，認為他只是試圖藉細節來證明自己的無知和問心無愧，因此駁回他的上訴。

案件編號：CACC 14/2020