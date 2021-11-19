車禍司機日揸3路線　同事質疑調配不當肇禍　不忿九巴極速割席

昨晚(18日)大圍發生巴士翻側，肇事88K線路九巴懷疑行錯路，剷上石壆後翻側，釀1死11傷的奪命的車禍。有工會回應事件，認為車禍根源與九巴對司機的調配有關。汽車交通運輸業總工會九巴分會今日(19日)召開記者會，工會主任黎兆聰指，現時不少司機每日需要駕駛約3條路線，並需輪流駕駛該3路線，容易令司機混淆駕駛中的路線，形成「行錯路」的情況。

分會成員、同樣有駕駛88K的陳淑萍指，由於駕駛的3條路線部分相似，有6至7個站相同，並指前日（17日）也曾經在同一路段「行錯路」，形容肇事司機情況十分常見。她又指一般情況下行錯路僅需「兜圈」行回原來路線，或通知車務安排換車或拖車，並不會招致處分。她續指，涉事車長一向駕駛態度良好，在車站願意主動協助「褪車」，並非粗心大意的人。

黎兆聰則表示，巴士在路面行駛，輕微碰撞時常發生，認為九巴管理層昨晚指涉事車長駕駛紀錄普通，並指司機於年初涉及1宗與輕型貨車相撞的輕微意外，是「割席」，反指九巴應檢討工作安排及車長休息時間不足等問題，而非即時向外公布涉事車長曾牽涉其他交通意外。他指會要求與九巴管理層，反映車長工作情況。