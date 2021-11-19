衞生署收集口腔健康資料　向5類人士做問卷調查及口腔檢查

衞生署今日(19日)表示，於11月展開全港性「2021年口腔健康調查」，收集本港5個人口組別的市民，分別為5歲兒童、12歲少年、35至44歲成年人、65至74歲長者，以及65歲或以上接受長期護理服務的長者，在口腔健康方面具代表性的最新資料。署方已委託香港大學牙醫學院，為調查進行問卷調查及口腔檢查。

以上組別參與者將分別由獲選幼稚園、學校或相關服務單位發出邀請，或已透過「2020年度人口健康調查」簽署確認書獲邀。工作人員將到訪參與者的學校、住所或相關服務單位進行訪談和口腔檢查，35至44歲成年人及65至74歲長者組別參與者，亦可選擇到指定地點進行訪談和口腔檢查。

署方又指，因應本地新冠肺炎疫情，工作人員會在進行訪談和口腔檢查期間採取適當的感染控制措施。另外，工作人員均會帶備由衞生署發出的身分證明文件供查閱。市民可致電「口腔健康調查」熱線： 28590291 核實工作人員身分。