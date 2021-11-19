政Whats噏：邵家臻為鍾錦麟隔空祝壽　黃浩銘盼出獄同太太慶生

因去年參與民主派「35+」初選、涉違《港區國安法》而還押嘅西貢區議會前主席鍾錦麟，今日(19日)喺獄中度過33歲生日。不時會到赤柱監獄探訪鍾嘅前議員邵家臻，就透過網絡為鍾賀夀。不過身陷囹圄嘅鍾到底收唔收到邵嘅隔空祝福呢？咁就不得而知。

邵家臻以「睇得唔食得」嘅方式，喺網絡上載一張附有「Happy Birthday to Ben」字句嘅甜品相片，又話想親口同鍾講句「生日就算未至快樂也要盡量平安。」邵又提到早前探望鍾，話對方雖然對提訊一再延期已有心理準備，但仍感不快，畢竟還押將近一年。之不過，鍾嘅太太仍看似保持樂觀喎。

至於被控前年10.20組織及參與未經批准集結罪嘅社民連主席黃浩銘，上個月亦喺獄中度過33歲生日。今日黃喺網絡公開獄中信，指早前聽聞法官判佢監禁14個月，腦海隨即計算最早獲得釋放嘅日期，因為獄中行為良好的話，可獲懲教署扣減3份1刑期，咁就趕得及太太生日之前出獄，可以同佢慶生咁話。睇嚟4度入獄嘅黃浩銘，對於坐監規矩真係瞭如指掌咁喎。