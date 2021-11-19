31歲外傭菲律賓抵港後染疫　跑馬地山村道滙文樓封區強檢

本港再次突襲封區，衞生署今日(19日)公布，1名自菲律賓抵港的31歲女外籍家庭傭工，上周六(13日)完成強制檢疫後，返回僱主於跑馬地山村道50至52號滙文樓的居所。她於昨日(18日)再次進行病毒檢測，結果證實中招，但病毒量低，Ct值大於30，並被驗出帶有L452R變種病毒株。由於個案帶有變異病毒株，政府今晚會將病人於香港居住的大廈納入強檢。同時，她於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。

政府指自晚上7時半起，跑馬地山村道50至52號滙文樓列為指明「受限區域」，該處人士需要留在其處所，並於今晚11時前強制檢測，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府表示，目標是於明日(20日)約上午7時左右解封。根據東網記者現場所見，有警員已到場，並作出封區準備。據了解，滙文樓有1座，共25層，共提供48個單位。

衞生署表示，個案涉及一名31歲女外籍家庭傭工。她乘搭航班5J272於上月23日從菲律賓抵港，抵港時在機場臨時樣本採集中心抽取的樣本沒有染疫，另於竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫的6次檢測，結果均沒有確診。惟昨日再次進行檢測，於社區檢測中心採集的樣本檢測結果呈初步確診。病人沒有病徵，她曾於7月23日在菲律賓接種一劑由美國研發的強生疫苗。她入院後進行的其中1次檢測結果為不確定，同時帶有抗體。