壹傳媒原臨時清盤人辭任　高院委任譚競正會計師事務所接手

由於臨時清盤人有變，公司指出，由11月10日起，在香港的主要營業地點已更改為香港德輔道西369號香港商業中心41樓4112室，即譚競正會計師事務所的辦公地點。公司之前的原臨時清盤人為安永企業財務服務有限公司之顧智心及徐子超。

財政司司長陳茂波於今年9月29日根據《公司條例》，向高等法院提交清盤呈請，要求將壹傳媒有限公司清盤。政府其後向法庭申請先委任臨時清盤人，原訟庭法官陳靜芬於10月15日處理該申請，壹傳媒沒有任何代表到法庭出席聆訊。法官當時指出，按當局正進行調查，發現壹傳媒曾有一些可能有問題的交易，其中以沒有披露壹傳媒於2021年4月1日償還1.5億元給黎智英一事極為惡劣。

就委任臨時清盤人方面，法官認為有迫切的需要，以保存壹傳媒的帳目和資產。法官指出，由於壹傳媒已出現管理層真空，已完全缺乏機制和人去監管，使到壹傳媒的資產有被挪用的風險。