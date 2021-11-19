抵港初步個案患者曾到訪　元朗鈞德樓X光化驗中心納強檢

新冠肺炎疫情持續，港府今日(19日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求曾身處7個指明地方的人士，須於下周日(21日)或之前接受病毒檢測，其中包括涉及1宗初步確診的輸入個案，元朗康樂路19號鈞德樓2樓F及G室元福X光化驗中心。

任何人士在上周六(13日)上午11時至下午1時期間，曾身處上述X光化驗中心，須於下周日或之前接受檢測。另有5個指明地方則屬再次檢測，須進行檢測的人士包括，任何在10月19日至11月9日期間，曾身處尖沙咀廣東道13號海港城香港港威酒店超過2小時的人士；及上月21日至本月9日期間，曾身處大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城的人士；10月31日下午5時至下午7時期間，曾身處大角咀海景街46號地下Corner Stop Bar的人士；另外，10月31日下午6時至下午8時期間，曾身處大角咀海輝道11號奧海城一期106號鋪居食屋「和民」的人士亦須檢測；而11月9日中午12時至下午4時期間，曾身處大角咀海庭道18號奧海城二期地下G1及G10號舖Market Place by Jasons的人士同樣要檢測。

此外，沙田穗禾路31號明愛樂群學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，為謹慎起見，任何在11月6日至今日期間曾身處該校的人士，同樣需要接受強制檢測。