車Cam直擊：唔理女途人斑馬線逆駛　P牌貨Van司機涉危駕被捕

社交網於昨日(18日)流傳一段P牌客貨車，在斑馬線無停車的「車Cam片」，片中顯示時間為本周二(16日)下午1時24分，位置是沙田秦石邨石玉樓對開的豐石街，當時一輛駛入邨的汽車於斑馬線前停下，禮讓行人橫過馬路。不過，當一名女途人走到路中央時，一輛掛P牌客貨車，竟然無視行人逆線「掂行掂過」，女途人被嚇至「窒一窒」停下腳步，待該客貨車駛過後才繼續走過馬路。

事件引起網民熱議，紛紛斥責客貨車司機的危險駕駛態度，指摘他「無道德，真係要停下牌，學懂做人先」、「啲P牌係要受吓教訓嘅」、以及指司機行為「唔可以叫鹵莽，只可以叫不負責任」。另有人指客貨車掛P牌，但竟然「逆缐、之字缐爬頭、斑馬綫不停車」，相信「可以停牌，馬路上亦可以少一個炸彈」。

新界南總區交通部(調查及支援組)督察陳少平表示，警方經調查後，今日(19日)下午4時，以「危險駕駛」罪拘捕一名38歲涉案客貨車男司機。警方呼籲駕駛人士，當車輛駛近斑馬線時一定要減速，留意兩邊是否有行人橫過馬路，有需要時停車，若行人已踏出斑馬線，司機必須停車。