懲教署「召回行動小隊」　裝備精良全日候命　助更生者迷途知返

懲教更生工作是令迷途者知返，更生事務組提供法定監管，以確保他們於接受監管期間繼續得到照顧和指導。監管人員會經常前往他們的居所和工作地點探訪，給予密切的監管和輔導。不過當發現更生人士違反監管令，監管人員會毫不猶疑執行召回令，將其召回院所受訓以免其再犯事。召回工作亦面臨不少挑戰甚至是危險，有從事更新事務逾10年的懲教主任認為，每一名更生人士「都是有血有肉的人」，深信只要「擺個心落去」，終會令其有所改變。

署理總懲教主任梁海天從事更生工作逾10年，曾幫助數以千計曾犯事的人及其家庭。他指出，懲教署的更生工作主要分為「所內」及「所外」，即在囚人士於院所內的輔導及獲釋後的監管，但「更生事務真正的挑戰是在所外」。

梁稱，在囚人士甫獲釋時，驟然接觸外面的世界會受到許多誘惑，驅使有人「行差踏錯」，因此更生事務的人員會在他們仍受法定監管期間，持續且頻密地進行不定時家訪、校訪及公訪，協助他們融入社會，但不致重蹈覆轍。部分更生人士在監管期內違反條款，如重沾毒品，或違反宵禁令等，該署便會發出召回令，把違規者帶回院所受訓或服刑。

同樣從事更生工作逾10年的懲教主任(更生事務)李善行憶述，數年前在喜靈洲戒毒所的更生事務分組工作，當時一名年約30歲，長年吸食冰毒的受監管者再次吸食毒品，他與同事到長洲打算把其召回，抵達現場時卻發現該更生人士躺在地上，情緒亢奮，更一度拿起身旁的𠝹刀進行激烈反抗。雖然在場監管人員配備裝備，但情急之下，在制服該名人士時，李仍被其以𠝹刀𠝹傷了左手手掌，血流不止，傷口須縫5針。

在該次意外後，懲教署署長胡英明考慮到同事的安全，便下令成立了「召回行動小隊」，24小時候命處理召回行動，並突擊巡查有待召回人士的居所或工作地點。召回小隊隊長姚家瑋懲教主任表示，小隊在執行召回行動期間會配備戰術行動裝備，包括胡椒泡沫噴劑、伸縮警棍、快速手銬和隨身攝錄機外，亦有防割手套、防割衣和摺合式臂盾等保護裝備，同時隊員亦接受戰術訓練確保召回行動迅速及安全。以事實證明，至今召回行動小隊成立以後再沒有職員因而受傷。

更生路程漫長，更生事務分組職員不怕艱辛，監管期內全力協助受監管者，為他們日後成為守法的人打好基礎，讓其家庭，社會得到安寧。