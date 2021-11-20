少年衝動上街留案底　救護夢碎　服刑後立志從商報答家人

2019修訂《逃犯條例》引發連場衝突，逾萬人事後被捕，當中不乏年輕人。有少年在負上刑責後深感後悔，坦言自己因一時衝動違法，賠上了前程，更無法實現個人理想。多年來從事更生事務的懲教人員發現，因黑暴而入獄的人，背景、學歷皆與以往的在囚人士不同，看到不少「都未到我心口高」的孩子服刑，更生事務人員痛心又希望協助他們重投社會。署方就此推出一系列新計劃，針對性協助該批人士更生。

仍未成年的更生人士阿海(化名)去年中受到網上的文宣影響，帶着數項違法物品上街，被拘捕及定罪後被判入沙咀勞教中心，完成訓練之後轉往中途宿舍居住。已回復自由身的他坦言，從小便立志投考消防救護員，希望拯救生命，但因前案留有案底，已經追夢無望，也一度十分消極。幸在院所內，獲更生事務分組職員照顧，人員更主動聯絡學校為其保留學位，令他感到鼓舞。學懂理性分析並反思行為後，阿海決心考好未來的公開試，將來從商報答家人。

署理總懲教主任梁海天指出，以前勞教中心內服刑的青少人多為背景較複雜的「古惑仔」，但近期多了因參與黑暴而被判囚的年輕人，他們在思想上較為「偏激」，需更多針對性的輔導。

梁又提到，因應與黑暴相關的人陸續被判囚，懲教署署長胡英明早已在上年已經著手了解青少年在囚人士參與黑暴的原因並推行了一系列的新項目，當中包括了「青少年研習所」、「一切從歷史出發」，及「並肩同行」計劃等，望改善年輕人國家觀念薄弱，欠缺多角度思考能力等問題。