深水埗唐樓闢地下竹館　警拘男主持及8賭客

深水埗警區特別職務隊，根據線報及經深入調查後，昨日(19日)下午4時許，展開代號為「犁庭掃穴」及「虎撲」的行動，突擊搜查汝州街142號唐樓一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。

行動中，警方拘捕一名姓黃(68歲)男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反「《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）」。另外，4名男子、3名女子及一名持雙程證的內地女子(46至85歲) ，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書或提出檢控。警方同時檢獲4副麻雀，2張電動麻雀枱及約1,400港元賭款。所有被捕男女已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。