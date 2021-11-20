60年村校變環保共行館　今起免費開放

逾60年歷史的村校搖身變成環保共行館。佛教慈濟基金會香港分會位於大圍車公廟路的慈濟環保共行館，花約3年時間完成綠色修繕，並於今日（20日）免費對外開放，該館以「共知、共識、共行」為宗旨，以提升大眾對環保的覺醒。

修繕工程以綠色建築及「親自然設計」為基礎概念，並使用環保建材，包括環保竹料取代木材做地板及牆身飾面等，首階段工程花費約800萬港元。共行館建築採用自然光及通風設計，能將窗外景色引入室內，頂部加裝的太陽能發電板為共行館提供電力。建築物外牆及室內亦選用揮發性有機化合物的環保油漆、棕櫚環保板，並以回收膠樽及牛奶瓶製成環保塑木，推廣環保意識。

參與修繕工程的建築師陳翠兒稱，是次修繕工程建立新舊事物互相的對話，以綠色建築表達推動環保的理念。此外，共行館亦展出兩個與環保有關展覽，包括《共知·共識·共行》，利用裝置與展品呈現風災、水災及水源污染等人類行為，在大地留下的災難性烙印，讓訪客親身感受及反思人類與地球互存的關係。其中互動水墨裝置作品《碳息》，則透過過去63年氣候變化的數據分析，記錄大氣層中二氧化碳含量每年驚人的增幅。

至於另一個展覽，則展出由木匠藝術家林池創作的108條大小不一的手造木鯊魚，以帶出海洋保育的理念，同時利用其他作品如入榫木櫈、木收音機等則展現廢木重塑的無限可能。

慈濟香港執行長施頌鈴稱，共行館施工及設計以7個R為原則，尊重萬物(Respect)、盡可能修繕延續物命(Repair)、有系統回收分類重用所有資源(Recycle)、拒絕過度消費及包裝(Refuse)、鼓勵從源頭減量(Reduce)、重複使用(Reuse)及推廣重新思考人類與地球共生息(Rethink)。