東方日報A1：國泰士氣折翼　攞港貨運較飛

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，日前出現防疫漏洞，險釀社區播疫。3名執勤至德國的貨機機師，涉違反外站逗留規定，未有遵守閉環要求而染疫，終被急於「補鑊」的國泰無情炒魷。國泰近日接連收緊檢疫措施，其機師工會指，目前有逾200名機組人員正隔離檢疫，提醒員工長達21日的「疫監」或影響其健康及精神，建議執勤前宜評估個人狀況，有需要時請病假，不應冒險執勤。有學者指，國泰去年大規模裁員已鬧出「機師荒」，憂慮機組人員若集體請假，勢令情況加劇，甚至癱瘓本地航運業。

涉事的3名貨機機師今月初先後執飛至德國法蘭克福，入住當地同一酒店。其中二人本月6日抵港後確診，另一人翌日抵達後亦證實確診。國泰經調查後發現，他們嚴重違反在外站逗留規定而作出解僱。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨回應指，已向國泰索取調查報告，而流行病學調查目前仍在進行。3人病毒基因相若，但並非完全一樣，故不排除是互相感染或同一病源。中心需再了解他們行蹤，再綜合各種因素考慮酒店是否高危爆發點。

機組人員接連出事，國泰已多次收緊檢疫安排，包括規定機組人員回港首3天每日不可離家超過兩小時；本月曾逗留法蘭克福則須隔離21天等。香港航空機組人員協會本周三（17日）向會員發信指，目前有超過200名機組人員正在竹篙灣檢疫中心檢疫，當中約130名機師須隔離21日。協會形容，長期隔離無疑對機組人員是一種創傷，更影響收入。

協會信中又提及，機組人員近日遭受外界針對，質疑病毒經由他們傳播，因而承受龐大壓力。協會指，員工即使已接種疫苗，且遵從所有防疫規定，執勤後仍或須隔離21日，而家人等密切接觸者亦有隔離風險，提醒會員應評估個人在隔離期間的身心狀況，是否仍然適合飛行，建議有需要時請病假，不應冒險執勤。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，目前本港外防輸入漏洞百出，認同航空公司有必要收緊機組人員檢疫安排。他認為，根源是國泰管理不善，去年因疫情而裁減數百名機師，漠視人手需求，導致現時逾百名機師因隔離無法工作，即鬧出「機師荒」。

數據顯示，國泰疫前在港員工約2.82萬人，惟今年6月僅剩1.87萬人，即砸爛近萬人「飯碗」；同期員工開支更由約200億元減至57.5億元，反映員工飽受減薪、放無薪假、自願離職、提前退休，甚至被裁的煎熬。

陳偉強又指，聖誕、新年假期將至，未來數個月是航空客貨運高峰期，若機組人員集體請假，恐會癱瘓本地空運，建議國泰搵救兵應急，如在本港物色自由身機師復飛，包括約200名前國泰港龍機師。

香港股票分析師協會主席鄧聲興預期，國泰距離收支平衡仍有一大段距離，現時航空業尤其客運服務，只能回復至疫情前的一成多規模，加上國泰員工執勤後接連確診，如航線出現多人染疫則更被迫停飛，一方面會造成公司內部損失，另方面亦拖慢香港與內地的通關步伐。

香港航空機組人員協會昨回覆本報指，目前無回應。國泰發言人表示，已盡力協助受影響人士，包括運送額外的食物和電器等到檢疫中心，同時維持貨機正常運作。

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