香港國際七人欖球賽再延期　楊德強指短期內復辦有難度

因新冠疫情而停辦兩年的香港國際七人欖球賽，再次延期至明年11月舉行，體育專員楊德強表示歐洲多國疫情不穩，短期內復辦欖球賽有難度，並指賽事難以閉門進行，擔心影響欖球總會的長遠發展。

體育專員楊德強在一個電台節目表示，如果舉辦香港國際七人欖球賽，將會有數十隊男女子欖球隊由海外到港，作賽期間亦有很多身體接觸，加上歐洲多國疫情升溫，防疫工作有挑戰，而新冠病毒有潛伏期，萬一有人確診，就有傳播風險。

楊表示，若要舉辦賽事或須採取閉環管理，但始終參與人數眾多，處理上會更複雜，至於明年會否順利舉行七人欖球賽要視乎疫情發展，但毋須擔心賽事會永遠取消。他又指，曾經評估閉門比賽，但認為不可行，並解釋七人欖球賽的收入主要來自入場券及場內餐飲，閉門作賽會令欖球總會的財政負擔增加。楊德強被問到欖總近兩年有2億港元虧損時指，欖總仍有相當多的盈餘，足夠支付這2億元，但擔心影響長遠的發展，並稱若有需要，政府會在支援球員及場地方面提供協助。

楊德強指政治信息從來都不應該帶入運動比賽，這是國際奧運會的重要原則。他認為運動歸運動，期望大家帶著體育精神參與，不要滲入其他政治信息。被問到如何定義政治信息，楊德強表示難以一概而論，要視乎當時的環境、有關人士的動機、想宣示甚麼信息。他說，球場上經常聽到的「加油」字眼沒有問題，但在馬拉松賽事舉行前，有人想利用一些語句鼓動他人參與某些行動，因此並非單看字眼本身，亦要視乎當時的情景，有無人想將政治信息帶入運動場地，如有需要會徵詢執法部門。

楊德強提到，啟德體育園興建工程尚算順利，但承認疫情下面對很大挑戰，正努力追趕進度，期望能於2023年底完工。而當局目前就改建香港大球場進行技術可行性研究，預計2022年至23年初完成，並預期在啟德體育園落成後，啟動改建大球場。

對於特區政府會否購買明年亞運會的轉播權，楊德強表示未有定論，會視乎商營電視台有否興趣，亦要考慮價錢的問題。而早前政府破天荒購買奧運及殘奧會的轉播權，他說，合約條款規定，雙方不能夠披露涉及的價錢，又重申轉播奧運及殘奧賽事，有助提高社會對體育運動的認識及支持。