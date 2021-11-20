許樹昌指通關再爆疫情機會高　須先推高接種率及安排打第三針

新冠肺炎疫情肆虐多時，港人期望盡早與內地達到免檢疫通關。近日有傳港府正爭取於下月之前開展首階段通關。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日(20日)表示，沒有聽過本港下月與內地通關，亦沒有收到與內地舉行對接會議的通知。他認為，假若明年與內地及海外通關，新冠病毒走入社區及釀成爆發的機會較高，故須提高接種率，呼籲相關市民盡快接種第三針疫苗。

許樹昌形容指，與病毒共存並非完全行不通，他舉例指以色列起初因接種率高而短時間開放社交距離措施，惟面對Delta變種病毒及抗體下跌，仍出現爆發，其後以色列推出接種第三針措施，疫情便很快受控。所以他認為本港在開關前，須盡快推高接種率，以及安排市民接種第三針。

提到本港面臨出現第五波疫情風險，許樹昌形容本港現時「守得好」，外防輸入未見太大問題；但若明年通關，病毒進入社區及引致爆發的機會高。至於機組人員是否應該強制檢疫，許指出最理想是到酒店進行檢疫例如7天或14天，以減低輸入風險，但考慮到航空公司人手有限，認為機組人員應自律遵守閉環式管理，包括坐專車由機場前往酒店後，不應外出社區，回港後除了外出做檢測，亦應盡量留家休息，「如果仲有走漏個案，酒店檢疫在所難免」。談及會否考慮為有關人士配備電子手帶，許稱要視乎政府能否安排。

另外，食物及衞生局批准3至17歲的人士接種由內地研發的科興疫苗，並且優先安排疫苗予12至17歲青少年接種。許指出，當12至17歲群組亦可接種科興疫苗後，定會推高接種率，相信明年初可為小學生接種科興疫苗，之後再推展至幼稚園生。他提到不少海外國家都正為有關群組接種科興疫苗，相信稍後有更多安全數據予家長參考。