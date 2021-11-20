立法會選舉下月舉行　陳家強期望下屆議員負責任解決民生問題

立法會換屆選舉將於下月19日舉行，共有153人參選競逐90個議席，全數均有競爭，部分界別更出現多人競爭的局面。身兼選委的科大工商管理學院兼任教授及院長資深顧問陳家強期望選舉制度改變後，立法會能成為推動有效施政的地方，指議員需要與官員合作，並非只指摘官員不做事，又期望港府能夠「爭氣」。他又表示在過去所謂民主選舉時，立法會的討論相當低層次，部分議員只是為了爭取選票而「嗌口號」，希望議員負起責任，解決長遠民生問題。

曾任財經事務及庫務局局長的陳家強又分析指，去年經濟受疫情重挫，今年的復甦勢頭令到物價上升，加上供應鏈的問題，導致出現較大通脹，但他認為要及早作出預防。

另外，中美元首今個星期曾舉行視像會議，陳家強認為即使只是線上舉行，但雙方會面是好事，反映拜登政府調整對華立場，明白與中國硬拼沒有好結果。他指美國民主黨一向視中國是長期競爭對手而非敵人，相信美國正嘗試改變前總統特朗普的經濟模式，與中國「又傾又打」。但他認為美國明年會有中期選舉，預料民主黨會顧慮選舉結果，對華態度不會表現得過於軟弱。