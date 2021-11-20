食衞局批3至17歲接種科興疫苗　優先安排12歲以上青少年打針

食物及衞生局接納聯合科學委員會的建議，批准3至17歲的人士接種由內地研發的科興疫苗，並且優先安排疫苗予12至17歲青少年接種。

食衞局局長今日（20日）已批准擴大科興疫苗的適用年齡至涵蓋3至17歲人士，並同意按衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會（聯合科學委員會）聯同行政長官專家顧問團（專家顧問團）的建議，優先安排科興疫苗給12至17歲青少年接種，並在稍後階段擴展至較低年齡組別的兒童。

新冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會日前檢視科興就降低疫苗接種年齡下限至3歲所提交的申請和相關臨床研究數據後，建議食衞局局長批准相關申請。同顧問專家委員會又建議將有關資料交由聯合科學委員會審視，以助釐定接種科興疫苗的優先組別。

科學委員會聯同專家顧問團已於昨日（19日）舉行會議，審視有關降低科興疫苗接種年齡下限的資料，以釐定接種該疫苗的優先組別。經審視本地情況以及外地所累積的現實世界經驗，聯合科學委員會聯同專家顧問團建議優先安排科興疫苗給12至17歲青少年接種，並期望在稍後階段擴展至較低年齡組別的兒童。