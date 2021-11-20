警方打擊九華徑無牌燒烤場　拘17負責人　82食客接禁聚令告票

美孚九華徑的兩所無牌燒烤場經營多年，造成居民不滿，當區民政事務處甚至在附近懸掛大型警告橫額，但仍無助改善情況。警方昨(19日)與食物環境衞生署採取聯合突擊行動，以涉嫌「欺詐」及「無牌管有無線電通訊器具」拘捕17名燒烤場負責人及職員。人員亦向違反禁聚令的82名食客發出定額罰款通知書，並向場內涉嫌觸犯禁聚令的727名食客發出警告，同時於附近一帶發出了18張交通定額告票通知書，並拖走一輛對道路造成嚴重阻塞的私家車。

警方表示，該17名燒烤場負責人及職員已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。食環署同時以涉嫌「無牌經營食物業」及「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」拘捕2名燒烤場負責人。

警方指，涉事無牌燒烤場位於九華徑，該等燒烤場並沒有相關食肆、製造食物及消防等牌照，而在疫情嚴峻期間亦罔顧防疫規定，對公眾健康及安全造成一定風險。而燒烤場經營時所發出的燒烤氣味及噪音嚴重影響附近居民，同時亦導致附近一帶交通造成嚴重阻礙。

由1月至今，除定期巡查外，警方聯同食環署對上址無牌燒烤場共進行了4次執法行動，向該燒烤場負責人提出檢控，同時亦向違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的相關人士作出檢控。

警方呼籲市民切勿光顧無牌燒烤場所, 違者可被票控違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。另外，根據《食物業規例》（第132X章），任何人無牌經營食物業即屬違法；一經定罪，最高可被判罰款50,000港元及監禁6個月。此外，使用「假安心出行」或相關餐飲業務告示會干犯《刑事罪行條例》「使用虛假文書」罪行，違者最高可處監禁14年。

食環署表示，昨與警方採取聯合突擊行動，該署拘捕2人，就涉嫌在2個燒烤場內經營無牌食肆展開檢控程序，檢取相關工具及178公斤燒烤食品。該署一直關注九華徑兩個燒烤場涉及無牌經營食物業的情況，經常採取執法行動及突擊拘控。

過去1年(去年11月至今年10月)，食環署人員向九華徑2個經營無牌食物業的燒烤場負責人提出42宗檢控，包括26宗拘控。就已被定罪的個案中，最高及平均罰款分别為50,000及18,346港元，當中有8名被告更被法庭判監4個星期。根據《食物業規例》，任何人無牌經營食物業，即屬違法；一經定罪，最高可罰款50,000港元及監禁6個月，另加每天罰款900港元。